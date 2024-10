Iltempo.it - Migranti, von der Leyen: Accordo Italia-Albania bilaterale. Monitoriamo, non commentiamo SOTTOTITOLI

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 24 ottobre 2024 "Stiamo stati molto chiari fin dall'inizio.gli sviluppi legati" all'in materia di migrazioni "con molta attenzione, ma è di unche stiamo parlando. Quindi, non, ma seguiamo gli sviluppi dell'". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von derrisponde, in conferenza stampa a Tirana insieme al premier albanese Edy Rama, in merito all'traper trasportare alcuni richiedenti asilo salvati in mare direttamente in campi creati dall'in territorio albanese. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev