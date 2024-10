MD diventa green e investe 31 milioni in sostenibilità, le novità del discount (Di giovedì 24 ottobre 2024) I tempi cambiano e, purtroppo per noi, anche il pianeta. La società odierna ha ben altre necessità rispetto al passato (neanche troppo remoto), e gli imprenditori oculati stanno al passo o precorrono, evitando di farsi imporre le trasformazioni dal mercato o, peggio ancora, dalla politica. È il caso di MD, terza catena di discount in Italia, che ha deciso di investire ben 31,3 milioni di euro in progetti di sostenibilità. Un cambio volto che avrà un impatto nel concreto, come spieghiamo di seguito. Gli investimenti di MD Si parla oggi della cifra investita dalla celebre catena discount MD ma si fa riferimento al lavoro svolto nel 2023. Ciò perché i dati emergono dal Bilancio di sostenibilità 2023, che offre uno sguardo generale sull’intero scorso anno. Quifinanza.it - MD diventa green e investe 31 milioni in sostenibilità, le novità del discount Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I tempi cambiano e, purtroppo per noi, anche il pianeta. La società odierna ha ben altre necessità rispetto al passato (neanche troppo remoto), e gli imprenditori oculati stanno al passo o precorrono, evitando di farsi imporre le trasformazioni dal mercato o, peggio ancora, dalla politica. È il caso di MD, terza catena diin Italia, che ha deciso di investire ben 31,3di euro in progetti di. Un cambio volto che avrà un impatto nel concreto, come spieghiamo di seguito. Gli investimenti di MD Si parla oggi della cifra investita dalla celebre catenaMD ma si fa riferimento al lavoro svolto nel 2023. Ciò perché i dati emergono dal Bilancio di2023, che offre uno sguardo generale sull’intero scorso anno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borgo-Sanzio diventa verde : ok alla Greenway per la mobilità sostenibile - Con tale mozione, presentata dai consiglieri Barbagallo G. In consiglio comunale di Catania è stata approvata, all’unanimità, la mozione relativa ad una mia idea/progetto inerente la realizzazione della prima Greenway a Catania all’interno del quartiere Borgo-Sanzio. . . e Bonaccorsi D, si intende. (Cataniatoday.it)

Borgo-Sanzio diventa verde : ok alla Greenway per la mobilità sostenibile - e Bonaccorsi D, si intende. In consiglio comunale di Catania è stata approvata, all’unanimità, la mozione relativa ad una mia idea/progetto inerente la realizzazione della prima Greenway a Catania all’interno del quartiere Borgo-Sanzio. . Con tale mozione, presentata dai consiglieri Barbagallo G. (Cataniatoday.it)

L'economia green diventa tossica - cinesi 98 pannelli solari su 100 - Europa prossima alla saturazione - Guarda caso, l'Europa è il mercato principale rappresentando il 43% del totale delle esportazioni cinesi, ovvero compriamo 52. Riguardo i biocarburanti liquidi, Pechino ha dominato con il 36%, seguita dal Regno Unito con il 13% e dal Brasile con il 12%. L'estate scorsa Pechino ha registrato il volume record di 120. (Panorama.it)