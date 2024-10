Mattarella “Non ci sono più parole per la poca sicurezza sul lavoro” (Di giovedì 24 ottobre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Non vi sono più parole adeguate per esprimere l’allarme e l’angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando. Per l’insufficienza della sicurezza per chi lavora”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in apertura della Biennale dell’economia cooperativa in corso a Bologna, riferendosi al tragico incidente sul lavoro che ieri è costato la vita a due operai.Il capo dello Stato ha anche espresso solidarietà ai territori colpiti dal maltempo in Emilia-Romagna: “Gli alluvioni sull’altro versante stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non si conosceva. Conseguenza di evidenti mutamenti climatici. Ma i danni che attraversano migliaia di famiglie sono anche conseguenza di trasformazioni del territorio intervenute da lungo tempo. Dal passato”. Unlimitednews.it - Mattarella “Non ci sono più parole per la poca sicurezza sul lavoro” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Non vipiùadeguate per esprimere l’allarme e l’angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando. Per l’insufficienza dellaper chi lavora”. Così il presidente della Repubblica Sergioin apertura della Biennale dell’economia cooperativa in corso a Bologna, riferendosi al tragico incidente sulche ieri è costato la vita a due operai.Il capo dello Stato ha anche espresso solidarietà ai territori colpiti dal maltempo in Emilia-Romagna: “Gli alluvioni sull’altro versante stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non si conosceva. Conseguenza di evidenti mutamenti climatici. Ma i danni che attraversano migliaia di famiglieanche conseguenza di trasformazioni del territorio intervenute da lungo tempo. Dal passato”.

