Mannoia e Ranieri, la prevendita per gli spettacoli al “Gesualdo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiViste le numerose richieste arrivate in questa prima settimane di vendita del carnet comprensivo dei 13 spettacoli che compongono il ricco cartellone del Massimo cittadino, lunedì 28 ottobre sarà possibile assicurarsi un posto al Teatro comunale di Avellino anche per i due eventi fuori abbonamento: il concerto di Fiorella Mannoia e lo show di Massimo Ranieri I biglietti per assistere a “Fiorella Sinfonica”, il live della cantautrice romana che per l’occasione sarà accompagnata da una intera orchestra, in programma il 4 dicembre alle ore 21, e a “Tutti i sogni ancora in volo”, lo spettacolo-tributo al BelPaese dell’artista napoletano, ad Avellino il prossimo 26 aprile alle ore 21, saranno messi in vendita online sui circuiti Go2 e TicketOne, presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio e al botteghino del Teatro Gesualdo, aperto dal lunedì al sabato ... Anteprima24.it - Mannoia e Ranieri, la prevendita per gli spettacoli al “Gesualdo” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiViste le numerose richieste arrivate in questa prima settimane di vendita del carnet comprensivo dei 13che compongono il ricco cartellone del Massimo cittadino, lunedì 28 ottobre sarà possibile assicurarsi un posto al Teatro comunale di Avellino anche per i due eventi fuori abbonamento: il concerto di Fiorellae lo show di MassimoI biglietti per assistere a “Fiorella Sinfonica”, il live della cantautrice romana che per l’occasione sarà accompagnata da una intera orchestra, in programma il 4 dicembre alle ore 21, e a “Tutti i sogni ancora in volo”, lo spettacolo-tributo al BelPaese dell’artista napoletano, ad Avellino il prossimo 26 aprile alle ore 21, saranno messi in vendita online sui circuiti Go2 e TicketOne, presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio e al botteghino del Teatro, aperto dal lunedì al sabato ...

