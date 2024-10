Maltempo fino al weekend, poi Estate di San Martino in anticipo: le previsioni meteo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le temperature, a quasi 2 mesi dal Natale, risultano ancora anomale ed elevate per il periodo Ancora Maltempo oggi e domani sull'Italia secondo le previsioni meteo. Si avranno piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi. Ma domenica è in arrivo la tanto attesa svolta con il bel tempo Sbircialanotizia.it - Maltempo fino al weekend, poi Estate di San Martino in anticipo: le previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le temperature, a quasi 2 mesi dal Natale, risultano ancora anomale ed elevate per il periodo Ancoraoggi e domani sull'Italia secondo le. Si avranno piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi. Ma domenica è in arrivo la tanto attesa svolta con il bel tempo

