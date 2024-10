Maltempo, allerta meteo e scuole chiuse in Toscana e Liguria domani 25 ottobre: i comuni a rischio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dove resteranno chiuse le scuole per Maltempo domani giovedì 25 ottobre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Liguria e in Toscana. allerta arancione su 4 tre regioni, gialla su altre 6. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo e scuole chiuse in Toscana e Liguria domani 25 ottobre: i comuni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dove resterannolepergiovedì 25? Ecco l’elenco in aggiornamento deiche hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’ine inarancione su 4 tre regioni, gialla su altre 6.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia e maltempo : allerta per il passaggio della piena del Po. Nubifragi fino al weekend - poi l'anticipo dell'estate di San Martino. Previsioni - Bombe d'acqua e nubifragi: il maltempo è tornato ad essere protagonista delle ultime ore. In previsione dei violenti temporali su tutto il Veneto, la Protezione Civile ha emesso un nuovo... (Ilgazzettino.it)

Maltempo - per domani è ancora allerta meteo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora un’allerta meteo per Bologna e per gran parte dell’Emilia-Romagna. Per domani, 25 ottobre, la Regione ha diramato un bollettino che riporta un’allerta arancione per rischio idraulico, a causa delle precipitazioni previste e per la... (Bolognatoday.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - è ancora allerta : tracima torrente Quaderna - (Adnkronos) – Ennesima giornata di maltempo in Emilia-Romagna, con la pioggia che continua a cadere in particolare su Bologna e l'area metropolitana. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)