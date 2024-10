"Maledice una stazione": disastro alla Ruota della Fortuna, concorrente massacrato dopo questa frase (Di giovedì 24 ottobre 2024) alla Ruota della Fortuna scoppia la bufera su uno dei concorrenti. Di fatto nella puntata di questa sera, giovedì 24 ottobre la protagonista a sua insaputa è Loretta Goggi. Infatti una delle ultime definizioni della puntata porta proprio il cognome e il nome della cantante. Insomma, il concorrente è chiamato a indovinare una frase che ha a che fare con Loretta Goggi e che di fatto ha a che fare con una sua canzone. La definizione corretta è abbastanza semplice: "Maledice una stagione per innamorarsi nuovamente". Il riferimento, nemmeno troppo nascosto, è a "Maledetta primavera". Ma il concorrente commette un errore gravissimo. Al posto di "stagione" pronuncia la parola "stazione". Un vero e proprio disastro che di fatto è diventato subito un tormentone dei social. Liberoquotidiano.it - "Maledice una stazione": disastro alla Ruota della Fortuna, concorrente massacrato dopo questa frase Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)scoppia la bufera su uno dei concorrenti. Di fatto nella puntata disera, giovedì 24 ottobre la protagonista a sua insaputa è Loretta Goggi. Infatti una delle ultime definizionipuntata porta proprio il cognome e il nomecantante. Insomma, ilè chiamato a indovinare unache ha a che fare con Loretta Goggi e che di fatto ha a che fare con una sua canzone. La definizione corretta è abbastanza semplice: "una stagione per innamorarsi nuovamente". Il riferimento, nemmeno troppo nascosto, è a "Maledetta primavera". Ma ilcommette un errore gravissimo. Al posto di "stagione" pronuncia la parola "". Un vero e proprioche di fatto è diventato subito un tormentone dei social.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Partecipare come pubblico in un programma tv: giorni, orari e luoghi dove si registrano dieci show su Milano - Vi ha sempre attratto l'idea di partecipare come pubblico a qualcuno dei programmi televisivi più popolari, con le vostre star preferite, ma non sapete come si fa? Ecco il«segreto». Vi indichiamo gior ... (corriere.it)

L’oroscopo del 25 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro - Cosa dice l'oroscopo del 25 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna. (blitzquotidiano.it)

Cambio programmazione Mediaset dell'1 novembre: salta Endless Love, De Filippi in pausa - Nel pomeriggio del 1° novembre spazio alla messa in onda di un film del ciclo Inga Lindstrom dalle 14:10 alle 16:00 ... (it.blastingnews.com)

Tv, crescono ascolti telegiornali: migliore performance per Mentana, Tg1 resta più visto - Perde meno spettatori il Tg2, ma in percentuale di più (-9,20%). Da questa flessione e dalla migliore performance del gioco preserale (la 'Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti ha recuperato lo storico ... (adnkronos.com)

Il futuro di Reazione a Catena: in bilico la conduzione di Pino Insegno per la prossima stagione - Il game show "Reazione a Catena" di Rai 1 si avvicina al gran finale del 2 novembre, suscitando interrogativi sul futuro della conduzione e sulla competizione con "La Ruota della Fortuna". (ecodelcinema.com)