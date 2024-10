Madre italiana e due bambini muoiono travolti da Suv in Germania (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una donna di 39 anni, di origine italiana, e i suoi due bambini di 3 e 6 anni, italotedeschi, sono rimasti uccisi in Germania a Esslingen, nel Baden Wuerttemberg, in un incidente stradale, martedì scorso, quando sono stati travolti da un Suv. Lo ha confermato all'ANSA la console generale di Stoccarda Laura Lamia. Le vittime sono Antonella Ribisi, di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e i due figli Gabriel e Alessio. "Il consolato è vicino alla famiglia di Antonella Ribisi in questo momento doloroso", ha commentato la diplomatica italiana. Della notizia ha scritto oggi anche la Bild, che però non ha fatto cenno alla provenienza della famiglia distrutta. Stando alla polizia di Reutlingen, che pure non diffonde indicazioni sui dati personali né sulle indagini, la donna e i due bambini sono stati travolti per strada mentre andavano a fare training in un'associazione di calcio. Quotidiano.net - Madre italiana e due bambini muoiono travolti da Suv in Germania Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una donna di 39 anni, di origine, e i suoi duedi 3 e 6 anni, italotedeschi, sono rimasti uccisi ina Esslingen, nel Baden Wuerttemberg, in un incidente stradale, martedì scorso, quando sono statida un Suv. Lo ha confermato all'ANSA la console generale di Stoccarda Laura Lamia. Le vittime sono Antonella Ribisi, di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e i due figli Gabriel e Alessio. "Il consolato è vicino alla famiglia di Antonella Ribisi in questo momento doloroso", ha commentato la diplomatica. Della notizia ha scritto oggi anche la Bild, che però non ha fatto cenno alla provenienza della famiglia distrutta. Stando alla polizia di Reutlingen, che pure non diffonde indicazioni sui dati personali né sulle indagini, la donna e i duesono statiper strada mentre andavano a fare training in un'associazione di calcio.

