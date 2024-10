Longlegs: trailer vietato del nuovo horror con Nicolas Cage, al cinema dal 31 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Longlegs: trailer vietato del nuovo horror con Nicolas Cage, al cinema dal 31 ottobre Uscirà al cinema giusto in tempo per Halloween Longlegs (la nostra recensione), il nuovo film di Osgood Perkins con Maika Monroe e Nicholas Cage, che arriva finalmente in Italia dopo la sua anteprima al pubblico della Festa del cinema di Roma nella sezione Grand Public. Longlegs segue la nuova agente dell’FBI Lee Harker (Monroe) mentre cerca di dare la caccia a un serial killer (Cage) che sta diffondendo il suo regno di terrore da decenni. I corpi continuano ad accumularsi e, sebbene Lee non sia inizialmente collegata al caso, impara presto che potrebbe esserci qualcosa di personale che la lega a questo gioco pesante. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)delcon, aldal 31Uscirà algiusto in tempo per Halloween(la nostra recensione), ilfilm di Osgood Perkins con Maika Monroe e Nicholas, che arriva finalmente in Italia dopo la sua anteprima al pubblico della Festa deldi Roma nella sezione Grand Public.segue la nuova agente dell’FBI Lee Harker (Monroe) mentre cerca di dare la caccia a un serial killer () che sta diffondendo il suo regno di terrore da decenni. I corpi continuano ad accumularsi e, sebbene Lee non sia inizialmente collegata al caso, impara presto che potrebbe esserci qualcosa di personale che la lega a questo gioco pesante.

