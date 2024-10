Anteprima24.it - Limatola, si avvicina il ventennale di ‘Missione Sociale’: attesi tanti illustri ospiti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn appuntamento pieno dicon l’idea di trattare temi imporcome anziani, minori e disabili.si prepara per accogliere un parterre di primo piano il 26 ottobre in occasione deldi, la cooperativa di Massimiliano Marotta che raggiunge un traguardo importante. Quattro ore di conversazioni con protagonisti e specialisti di settore che daranno il proprio contributo in una giornata carica di emozioni. Ci sia grandi passi all’appuntamento, un compleanno che merita una grande festa e la partecipazione di tutti: sarebbe il modo migliore per ringraziare Marotta per gli anni al servizio dei più deboli, che siano giovani con problematiche o anziani. Ma sarà anche l’occasione per ascoltare l’intervento diesperti di settore che hanno deciso di dare il proprio assenso a partecipare all’evento.