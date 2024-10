L'aeroporto in cui ci si può abbracciare solo per 3 minuti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salutare una persona cara che sta partendo per un lungo viaggio è sempre un momento triste, ma se vi trovate nell'aeroporto di Dunedin, in Nuova Zelanda, tenete sotto controllo l'orologio. Nello scalo situato nel Sud del Paese è stato infatti introdotto un limite di soli tre minuti per gli Today.it - L'aeroporto in cui ci si può abbracciare solo per 3 minuti Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salutare una persona cara che sta partendo per un lungo viaggio è sempre un momento triste, ma se vi trovate nell'di Dunedin, in Nuova Zelanda, tenete sotto controllo l'orologio. Nello scalo situato nel Sud del Paese è stato infatti introdotto un limite di soli treper gli

