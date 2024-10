La notte fiorentina di Mahmood. Il Mandela si prepara ai ’Brividi’ (Di giovedì 24 ottobre 2024) Uno spettacolo adrenalinico, pieno di luci, un viaggio artistico, già ribattezzato un rave teatrale. È il ‘NLDA Tour’ di Mahmood che domani sera fa tappa in città: appuntamento al Mandela Forum (ore 21) per emozionarsi con ‘Brividi’ e gli altri grandi successi di questi sei anni di carriera che vedono Alessandro Mahmoud sempre più artista internazionale grazie ai 34 dischi di platino, 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino, 3 dischi d’oro all’estero e oltre 3,7 miliardi di stream totali all’attivo. Lanazione.it - La notte fiorentina di Mahmood. Il Mandela si prepara ai ’Brividi’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Uno spettacolo adrenalinico, pieno di luci, un viaggio artistico, già ribattezzato un rave teatrale. È il ‘NLDA Tour’ diche domani sera fa tappa in città: appuntamento alForum (ore 21) per emozionarsi con ‘Brividi’ e gli altri grandi successi di questi sei anni di carriera che vedono Alessandro Mahmoud sempre più artista internazionale grazie ai 34 dischi di platino, 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino, 3 dischi d’oro all’estero e oltre 3,7 miliardi di stream totali all’attivo.

