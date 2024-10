La manutenzione di una casa vacanza: Come garantire un soggiorno perfetto (Di giovedì 24 ottobre 2024) La manutenzione di una casa vacanza è un aspetto cruciale per garantire non solo la soddisfazione degli ospiti, ma anche la protezione del valore dell’immobile. Una proprietà ben curata e sempre funzionante non solo migliora l’esperienza degli ospiti, ma può anche contribuire a ottenere recensioni positive e, di conseguenza, attrarre più clienti. In questo articolo Sbircialanotizia.it - La manutenzione di una casa vacanza: Come garantire un soggiorno perfetto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladi unaè un aspetto cruciale pernon solo la soddisfazione degli ospiti, ma anche la protezione del valore dell’immobile. Una proprietà ben curata e sempre funzionante non solo migliora l’esperienza degli ospiti, ma può anche contribuire a ottenere recensioni positive e, di conseguenza, attrarre più clienti. In questo articolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esplosione in una casa - muore idraulico 62enne che stava facendo manutenzione - L’eccessiva pressione all’interno della vasca avrebbe provocato la deflagrazione che ha colpito in pieno l’idraulico. Un tragico incidente sul lavoro ha portato alla morte di Fernando Coletta, un idraulico di 62 anni, mentre eseguiva interventi di manutenzione su un impianto di riscaldamento in una casa di campagna situata a Gallipoli, al confine con Alezio. (Thesocialpost.it)

Manutenzione straordinaria del Cfpa Casargo - da Regione quasi 150mila euro - "La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro Simona Tironi, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Casargo per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare regionale ex... (Leccotoday.it)

San Vito - presto la manutenzione di via Casale e due dossi in via del Convento - Entro l’autunno i due rallentatori di velocità – installati anche sulla base di segnalazioni e richieste dei residenti –. . . . La Giunta comunale ha dato il via libera a un intervento di manutenzione straordinaria di via Casale San Vito e un secondo per l’installazione di due dossi in via del Convento. (Riminitoday.it)