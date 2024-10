La Fiorentina regala un tempo ma poi si riscatta e rimonta | San Gallo piegato 4-2 a domicilio con super Ikoné

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Vittoria di capitale importanza per la, che trionfa 4-2 sul campo del Sannella seconda giornata della Conference League 2024/25. Partita dai due volti quella della compagine gigliata, che nel primosoffre e disputa una prestazione non all’altezza, ma nella ripresa cambia marcia e porta a casa meritatamente i tre punti, restando a punteggio pieno in classifica. Buoni i segnali di reazione dei viola, che però dovrà limare alcune amnesie difensive e migliorare la precisione sotto porta se vuole puntare a qualcosa di importante. Turnover piuttosto ampio per Palladino, che lancia dal 1? il centrale argentino Matias Moreno, alla seconda presenza stagionale dopo quella contro il The New Saints, Amir Richardson a centrocampo e davanti l’inedito tridente formato da, Kouamé e Sottil.