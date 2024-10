La Cina non può distorcere la storia. Strasburgo a difesa di Taiwan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domani saranno 53 anni che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione numero 2758, che definisce la Repubblica popolare cinese quale “unico legittimo rappresentante della Cina presso le Nazioni Unite” e rimosse dal Palazzo di Vetro “i rappresentanti di Chiang Kai-shek”, ovvero del governo ritiratosi a Taiwan dopo aver perso il controllo della Cina continentale in seguito alla Guerra civile cinese. Da allora, e con sempre maggior forza negli ultimi anni, la Repubblica popolare cinese sta cercando di distorcere la risoluzione, sostenendo che con essa la comunità internazionale abbia deciso per sempre che la Repubblica di Cina (Taiwan) è parte della Cina e non può rappresentare se stessa né alle Nazioni Unite, né in altre entità e non dovrebbe essere considerata uno Stato. Formiche.net - La Cina non può distorcere la storia. Strasburgo a difesa di Taiwan Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domani saranno 53 anni che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione numero 2758, che definisce la Repubblica popolare cinese quale “unico legittimo rappresentante dellapresso le Nazioni Unite” e rimosse dal Palazzo di Vetro “i rappresentanti di Chiang Kai-shek”, ovvero del governo ritiratosi adopo aver perso il controllo dellacontinentale in seguito alla Guerra civile cinese. Da allora, e con sempre maggior forza negli ultimi anni, la Repubblica popolare cinese sta cercando dila risoluzione, sostenendo che con essa la comunità internazionale abbia deciso per sempre che la Repubblica di) è parte dellae non può rappresentare se stessa né alle Nazioni Unite, né in altre entità e non dovrebbe essere considerata uno Stato.

