John Turturro ha rifiutato di tornare a interpretare Falcone per The Penguin

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha chiuso con Don. L’ attore di Severance ha interpretato il boss della criminalità di Gotham City Carmineal fianco di Robert Pattinson in The Batman del 2022, dove è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dall’Enigmista (Paul Dano).è tornato, tramite flashback, nell’episodio 4 della serie HBO The, questa volta interpretato dal veterano della DC Mark Strong. Inizialmente era stato riferito che il ruolo era stato riassegnato a causa di conflitti di programmazione, ma in una nuova intervista,ha spiegato di non aver ripreso il personaggio in parte a causa della quantità di violenza contro le donne nella serie spin-off di Batman The. “Ho fatto quello che volevo con il ruolo“, ha dettoa Variety riguardo al suo ruolo come cattivo di Batman. “Nella serie c’era molta violenza verso le donne, e non fa per me“.