Israele attacca Beirut con decine di bombardamenti: è il più violento raid dall'inizio della guerra in Libano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mercoledì notte l'esercito israeliano ha lanciato almeno 17 attacchi su Beirut, la capitale del Libano. Si tratta, secondo i media libanesi, «del più violento» raid a colpire la parte meridionale di Beirut dall'inizio della guerra in Libano. Le autorità hanno detto che sei palazzi sono stati distrutti e al momento si ha notizia di una persona uccisa nel quartiere di Dahiyeh, dove Israele ritiene ci siano dei bunker e dei centri di comando di Hezbollah. Nel quartiere abitavano circa 500 mila persone, la maggior parte di essere è fuggita verso il centro della città nelle ultime settimane. Secondo quanto scrive Al Jazeera, le Idf hanno effettuato i primi tre attacchi senza diffondere l'avviso di evacuazione.

