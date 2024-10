Ilrestodelcarlino.it - In Fiera c’è Auto e Moto d’Epoca. I miti del passato in quattro percorsi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Belle, anzi bellissime. Bolidi ma non solo che hanno segnato un’epoca, capaci ancora oggi far sognare appassionati e chi, quei pezzi, li ha nel cuore per i più svariati motivi. È tutto pronto a Bologna per la 41ª edizione di ’’, lo storico salone internazionale in programma da oggi a domenica, dedicato al mondo del Classic, luogo di incontro per tutti gli appassionati del settore. Ben 235mila metri quadrati, con 14 padiglioni etematici. In mostra la storia, il presente e il futuro dell’motive. Confermata la presenza di Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen e i grandi marchi dellar Valley come Pagani, Dallara e Lamborghini. E ancora l’ASI Village e l’ACI Experience. Oltre 7000 ledel più grande mercato del classic d’Europa.