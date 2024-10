Il gas chiude in forte rialzo +19% ad Amsterdam

Il gas chiude in forte rialzo (+1,9%) ad Amsterdam (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chiusura in deciso rialzo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, sono saliti dell'1,87% a 42,15 euro al megawattora. Quotidiano.net - Il gas chiude in forte rialzo (+1,9%) ad Amsterdam Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chiusura in decisoper il prezzo del gas sul mercato di. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, sono saliti dell'1,87% a 42,15 euro al megawattora.

