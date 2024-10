Romadailynews.it - Il clown più famoso d’Europa Leandre Clown dal 25 ottobre al Teatro Vittoria per REF Kids & Family, sezione dedicata ai bimbi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) DAL 25 AL 27PRIMA NAZIONALE ANTEPRIMA REFn’imPORTE quoi Con il supporto di Institut Ramon Llull Spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 6 anniDa più di 20 annicontagia il mondo con il suo umorismo poetico, ispirato al cinema muto, al mimo, alla gestualità e aldell’assurdo. Romaeuropa Festival 2024 dà il via allaREFai bambini e alle famiglie con una speciale anteprima al. Qui, dal 25 al 27, ilpiùe la sua compagnia presentano in prima nazionale (con il supporto di Institut Ramon Llull) lo spettacolo n’imPORTE quoi: cinque amici, una porta, dei campanelli diventano strumenti per riempire di gioia il pubblico e costruire un momento poetico volto a stimolare e ad attivare l’immaginazione.