I vigili del fuoco salvano un gattino finito nell'inceneritore a Como (Di giovedì 24 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Como hanno salvato un gattino finito nella fossa dei rifiuti che rischiava di finire nel forno inceneritore. Ad accorgersi del micio è stato un operatore della sede centrale del termovalorizzatore cittadino. Mentre spostava i rifiuti lo ha intravisto nella fossa a dieci metri di profondità e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno recuperato il gatto spaventato ma in

