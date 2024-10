I due acerrimi nemici all'ennesimo scontro. E la tensione è alle stelle (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Endless Love tutto può succedere e la puntata di stasera alle 21.30 su Canale 5 lo dimostra ancora una volta. Le imprese rocambolesche di Kemal per raggiungere la sua amata Nihan si sono rivelate vane, almeno per ora. La donna ha superato il delicato intervento a cui è stata sottoposta e ha finalmente riaperto gli occhi. Al suo fianco ha trovato Kemal, ma lo ha cacciato accusandolo di aver portato via la piccola Deniz. Iodonna.it - I due acerrimi nemici all'ennesimo scontro. E la tensione è alle stelle Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Endless Love tutto può succedere e la puntata di stasera21.30 su Canale 5 lo dimostra ancora una volta. Le imprese rocambolesche di Kemal per raggiungere la sua amata Nihan si sono rivelate vane, almeno per ora. La donna ha superato il delicato intervento a cui è stata sottoposta e ha finalmente riaperto gli occhi. Al suo fianco ha trovato Kemal, ma lo ha cacciato accusandolo di aver portato via la piccola Deniz.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I Brics hanno raddoppiato i componenti e ora sfidano il G7 - Da cinque a nove paesi, con l'Arabia Saudita che potrebbe diventare il decimo membro. Il gruppo dei paesi emergenti guidato da Cina e India e Russia ora rappresenta il 41% della popolazione mondiale e ... (wired.it)

Daredevil: Born Again, ecco perché Matt Murdock e Wilson Fisk avranno poche scene insieme - Sebbene i fan siano molto emozionati di vedere questi acerrimi nemici riunirsi per la prossima serie Daredevil: Born Again, sembra che il ... (cinefilos.it)

iPhone è bandito in Russia, ma gli ufficiali governativi ne comprano 4 volte più di prima - iPhone è bandito in Russia, ma gli ufficiali governativi locali sembrano non voler rinunciare alla comodità targata Apple nel quotidiano ... (drcommodore.it)