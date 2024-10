Grande Fratello, Garrison Rochelle e un'ex allieva di Amici entrano a sorpresa nella Casa (VIDEO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Colpo di scena al Grande Fratello. Direttamente dalla scuola di Amici, il coreografo Garrison Rochelle e l'ex allieva Martina Giovannini hanno fatto irruzione nella Casa sorprendendo tutti i concorrenti del reality show di Canale 5. Comingsoon.it - Grande Fratello, Garrison Rochelle e un'ex allieva di Amici entrano a sorpresa nella Casa (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Colpo di scena al. Direttamente dalla scuola di, il coreografoe l'exMartina Giovannini hanno fatto irruzionesorprendendo tutti i concorrenti del reality show di Canale 5.

