Giuli Sangiuliano Rocca e i soldi alla società della manager amica di Giorgia e Arianna Meloni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Maxxi guidato da Alessandro, il ministeroCultura dove all’epoca c’era Gennaro Sanano e il ministero delle Imprese di Adolfo Urso hanno finanziato con quasi due milioni di euro una srl fondata da Manuela Cacciamani. La, amministratrice delegata di Cinecittà, è vicina ad. E la One More Pictures ha ricevutoanche dRegione Lazio. Amministrata da Francescodi Fratelli d’Italia. La storia la racconta il giornale Domani. Che ricorda anche come la sorella Maria Grazia Cacciamani sia diventata una consigliera fidata del presidente del Lazio. La vicenda comincia quando Giuseppe De Mita, altro nome legato ad, rinunciacarica di Ad di Cinecittà, preferendo prendere un posto nel consiglio di amministrazionepubblica di via Tuscolana. Manuela Cacciamani A quel punto arriva l’ok a Manuela Cacciamani.