Giuli e l’omaggio alla rivista della Biennale | Quando la si prende in mano bisogna annusarla toccarla e ricordarsi che è fatta di acqua – Il video

«Quando si prende in mano una rivista bisogna annusarla, toccarla e ricordarsi che è fatta di acqua. Dopo tanti decenni comincia una grande storia». Queste le parole del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel suo intervento alla presentazione della rivista della Biennale di Venezia, ripubblicata a 53 anni dalla sua ultima uscita. Bisogna ricordarsi, ha proseguito il ministro «che c'è dell'acqua dietro a questa rivista, altrimenti non ci sarebbe. Il corpo umano e tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico, si nutre di acqua ed è un contenitore di acqua che tende a disidratarsi. La Biennale è dimostrazione di come ci si può reidratare dal punto di vista della cultura, attraverso attività artistica di cultura, architettura, musica, moda, attraverso la riscoperta di un archivio fatto di acqua trasformata in carta».

