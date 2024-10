Giornata dell’Economia 2024: analisi e prospettive per lo sviluppo dell’Irpinia e del Sannio (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Giornata dell’Economia 2024, organizzata dalla Camera di commercio Irpinia Sannio il 24 ottobre presso la sede di Benevento, ha offerto un’importante occasione di confronto sulle attuali condizioni economiche e le prospettive future delle aree interne dell’Irpinia e del Sannio. L’evento è stato inaugurato dal Commissario Straordinario Girolamo Pettrone, che ha evidenziato l’importanza di sviluppare strategie condivise per favorire il rilancio economico locale. Successivamente, Antonello Murru, direttore di ValiSannio, ha presentato il Rapporto Economico-Statistico 2024, che ha delineato un quadro complesso, in cui emergono sia opportunità che difficoltà per le economie del territorio. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La, organizzata dalla Camera di commercio Irpiniail 24 ottobre presso la sede di Benevento, ha offerto un’importante occasione di confronto sulle attuali condizioni economiche e lefuture delle aree internee del. L’evento è stato inaugurato dal Commissario Straordinario Girolamo Pettrone, che ha evidenziato l’importanza di sviluppare strategie condivise per favorire il rilancio economico locale. Successivamente, Antonello Murru, direttore di Vali, ha presentato il Rapporto Economico-Statistico, che ha delineato un quadro complesso, in cui emergono sia opportunità che difficoltà per le economie del territorio.

