Giacomo Puccini è stato anche un pioniere dell’industria musicale (Di giovedì 24 ottobre 2024) La storia dell'operista toscano va oltre la composizione, e nell'anno in cui si celebrano i cento anni dalla sua morte questa l'occasione speciale per conoscerlo da un altro punto di vista Wired.it - Giacomo Puccini è stato anche un pioniere dell’industria musicale Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La storia dell'operista toscano va oltre la composizione, e nell'anno in cui si celebrano i cento anni dalla sua morte questa l'occasione speciale per conoscerlo da un altro punto di vista

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TOPOLINO celebra GIACOMO PUCCINI - it a partire da mercoledì 30 ottobre – dà il via ai festeggiamenti in onore di Giacomo Puccini con l’imperdibile storia inedita Zio Paperone e l’opera inattesa – scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Simona Capovilla – e con una suggestiva cover disegnata da Paolo Mottura. . Il numero 3597 attende tutti i lettori in edicola, fumetteria e su Panini. (Nerdpool.it)

"Arie pucciniane" - Concerto per il centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini - In occasione dei 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, Barco Teatro ospita un concerto in cui verranno proposte, eseguite da cantanti selezionati dalla grande soprano. . . Il secondo appuntamento della seconda parte della stagione musicale "Scatola Sonora" propone un appuntamento con il bel canto. (Padovaoggi.it)

Serbia - celebrata la figura di Giacomo Puccini - . L’evento, realizzato nel quadro delle commemorazioni per il centenario della morte del celebre compositore italiano, è stato organizzato dall’agenzia Fabrika e da Unicredit Bank, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Serbia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado. “Serbia e Italia – ha aggiunto – vantano una comune passione per la musica classica e l’evento di oggi, affiancando nell’interpretazione delle opere di Puccini artisti italiani e serbi, contribuisce a rafforzare i legami culturali tra i nostri due Paesi”. (Ildenaro.it)