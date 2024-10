Tvpertutti.it - GF, quando Shaila e Lorenzo rientrano in Italia? Data e decisione

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Grande Fratello si prepara a una puntata ricca di sorprese con il rientro diGatta eSpolverato, i due concorrenti attualmente ospiti del Gran Hermano spagnolo. I telespettatori e i fan del reality condotto da Alfonso Signorini si chiedonoe come i due torneranno nella Casa del GF, dopo aver vissuto un periodo di scambio all'interno del programma. Secondo fonti autorevoli, rivelate da Fanpage.it,faranno il loro rientro ufficiale durante la puntata di lunedì 28 ottobre 2024, e lo faranno all'insaputa dei loro compagni di avventura. La produzione ha infatti deciso di mantenere il massimo riserbo su questo evento, rendendo il loro ritorno una sorpresa che verrà svelata al Grande Fratello in diretta TV. In contrasto con il rientro spettacolare di, l'uscita di Maica Benedicto dal GFno è stata avvolta dal mistero.