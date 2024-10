Thesocialpost.it - Fugge dall’asilo e vaga per la città a 2 anni e mezzo. La mamma: “L’ho saputo solo dalla chat dei genitori”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Mia figlia è uscitasenza che nessuno se ne accorgesse, è stata trovata in stradanonna di un altro bambino e anziché saperlo dalle maestrescopertograzie a un messaggino inviato su WhatsApp, nelladei”. Questa la denuncia della madre di una bimba che frequenta la scuola dell’infanzia di via Quarto a Latina, dove a inizio ottobre la piccola era riuscita ad allontanarsisenza che nessuno tra il personale in servizio, sia educatrici che collaboratori scolastici, si accorgesse dei suoi movimenti. La ragazzina avevato per ore.