Lettera43.it - Fossili di dinosauro scoperti a Hong Kong: è la prima volta nella storia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per lasuaha scopertodi. Appartengono a un grande esemplare anziano, che visse nel Cretaceo fra 145 e 66 milioni di anni fa. Il ritrovamento è stato effettuato a Port Island, zona remota e disabitata del Paese a nord-est della città, da un team di funzionari del Dipartimento per l’agricoltura, la pesca e la conservazione. È ancora dubbia la specie in questione, che potrebbe anche essere del tutto ignota agli esperti, per la cui conferma si attende l’esito di ulteriori studi già in corso. «La scoperta è di enorme importanza», ha sottolineato in una nota Bernadette Linn, segretario dello Sviluppo di. «Fornisce prove per studiare la paleoecologia del Paese».