Fontana: ”Impatto devastante del Napoli, se continua così …” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gaetano Fontana: “Impatto devastante del Napoli, se continua così sarà la squadra da battere. Futuro Kvara? No al rinnovo a cifre folli” Ai microfoni di News.Superscommesse.it è intervenuto in esclusiva Gaetano Fontana, reduce dalla positiva esperienza sulla panchina del Latina in Serie C. Fontana, che da giocatore ha vestito le maglie, tra le altre, di Napoli, Fiorentina, Juve Stabia e Ascoli, in quest’intervista ha trattato diversi temi, tra cui le chance scudetto della squadra di Conte: ecco l’opinione di Fontana. Hai visto un Napoli da scudetto finora? Sotto quale aspetto ha inciso di più Antonio Conte a tuo parere? “La classifica parla chiaro. Ovviamente il campionato è ancora lungo, ma i presupposti sono quelli giusti. Erano auspicabili miglioramenti netti rispetto allo scorso anno, ma nessuno si aspettava un Impatto così devastante da parte del Napoli. Terzotemponapoli.com - Fontana: ”Impatto devastante del Napoli, se continua così …” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gaetano: “del, sesarà la squadra da battere. Futuro Kvara? No al rinnovo a cifre folli” Ai microfoni di News.Superscommesse.it è intervenuto in esclusiva Gaetano, reduce dalla positiva esperienza sulla panchina del Latina in Serie C., che da giocatore ha vestito le maglie, tra le altre, di, Fiorentina, Juve Stabia e Ascoli, in quest’intervista ha trattato diversi temi, tra cui le chance scudetto della squadra di Conte: ecco l’opinione di. Hai visto unda scudetto finora? Sotto quale aspetto ha inciso di più Antonio Conte a tuo parere? “La classifica parla chiaro. Ovviamente il campionato è ancora lungo, ma i presupposti sono quelli giusti. Erano auspicabili miglioramenti netti rispetto allo scorso anno, ma nessuno si aspettava unda parte del

