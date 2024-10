Fino a quando si potrà vedere la cometa del secolo C/2023 A3 in Italia e quando ci saranno le prossime (Di giovedì 24 ottobre 2024) La "cometa del secolo" C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) continua a brillare nel cielo dopo il tramonto, ma sono gli ultimi giorni per poterla vedere a occhio nudo in luoghi privi di inquinamento luminoso dall'Italia. Ecco come trovarla nel firmamento e quali sono le prossime comete visibili dal nostro Paese. Fanpage.it - Fino a quando si potrà vedere la cometa del secolo C/2023 A3 in Italia e quando ci saranno le prossime Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La "del" C/A3 (Tsuchinshan-ATLAS) continua a brillare nel cielo dopo il tramonto, ma sono gli ultimi giorni per poterlaa occhio nudo in luoghi privi di inquinamento luminoso dall'. Ecco come trovarla nel firmamento e quali sono lecomete visibili dal nostro Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orari MotoGp Thailandia - Sky e Tv8 : quando e dove vedere il Gran premio in tv - In chiaro, Tv 8 trasmetterà in diretta qualifiche e sprint race del sabato, mentre la domenica differita delle gare a partire dalle 11. Comanda lo spagnolo, che ha sfruttato l’ottimo feeling a Philip Island per allungare in classifica sul campione in carica, che invece nei precedenti appuntamenti aveva accorciato il divario a 10 punti. (Sport.quotidiano.net)

Dove rivedere la serie tv Mike Bongiorno in replica - quando su Rai Premium ? - . Guida per recuperare la fiction con Claudio Gioè, ecco dove rivedere la serie tv Mike Bongiorno in replica Mike è una miniserie evento che racconta la vita di Mike Bongiorno a cento anni dalla sua nascita e a settanta dalla prima trasmissione televisiva italiana che lo vide protagonista. La fiction è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 in due appuntamenti e vuole celebrare un mito della tv italiana, la sua carriera unica e irripetibile ma raccontarne anche il volto inedito, più intimo: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere ma riservato e introverso nel privato. (Piperspettacoloitaliano.it)

Totti allo stadio per il vedere il figlio Cristian. “Quando torni all’Olimpico?” : la sua reazione | VIDEO CM.IT - Un’immagine diventata iconica. E Cristian Totti (appena mezz’ora in campo nelle ultime sei partite) non ha messo piede in campo, scaldandosi per praticamente tutto il secondo tempo sotto la pioggia battente. “Ti rivediamo presto all’Olimpico?” gli hanno chiesto. Anche per chi è decisamente troppo piccolo per averlo visto giocare o semplicemente per ricordare i suoi ultimi anni di carriera. (Calciomercato.it)