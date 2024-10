Ilrestodelcarlino.it - Crash test superato: il porto è più sicuro

(Di giovedì 24 ottobre 2024): la nuova scogliera sembra aver già reso ilpiù. Dopo la prova peraltro superata della burrasca di quasi un mese fa, il nuovo braccio che prolunga di un’ottantina di metri il molo di levante, lato Igea Marina, seppure non ancora completato, ha decisamente migliorato la sicurezza degli ormeggi nelcanale. Da sempre un problema serio per marineria professionale e mondo del dinautico. La recente mareggiata, con mare di scirocco-levante, ha evidenziato come la scogliera funga egregiamente da frangiflutti. "Bisognerà vedere cosa succede però con la tramontana, e riguardo ai fanghi portati a mare dalle fiumane: capire se creeranno ’isole’ a ridosso della nuova scogliera", avverte un vecchio pescatore. Di fatto ilè stato ’murato’ dalla scogliera, trasversale rispetto all’entrata.