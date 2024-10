Conchiglioni ripieni ricotta e spinaci | un trionfo di sapori

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Idisi adagiano su un sughetto al pomodoro e cuociono in forno. Basta questo a trasformarli in uno dei piatti più amati e richiesti dei pranzi o delle cene in famiglia. A dirla tutto, però, sono così coreografici da poter essere presentati anche in occasione di incontri festosi con gli amici di sempre. Realizzarli non è affatto difficile, a patto di scolare la pasta al dente, molto al dente, perché terminerà la sua cottura in forno, ma non solo. Se restano piuttosto indietro, sono più semplici da farcire! Per aiutarci nelle operazioni, inoltre, possiamo ricorrere ad un piccolo trucchetto.