Clorofilla Film Festival. Proiezioni a "Qb" di cinque documentari (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riprendono le Proiezioni del Clorofilla Film Festival. Oggi alle 16 nella libreria QB di piazza della Palma a Grosseto, cinque corti documentari che trattano temi come riuso, green cities, paesaggio post industriale. Si parte con "Dr. Vaje" di Carmelo Raneri che racconta di un filosofo-calzolaio che dona nuova vita a scarpe ormai logore. Con Trudo Vertical Forest invece andiamo ad Eindhoven, che prendendo ispirazione dal Bosco Verticale di Milano, rappresenta la prima torre di questa tipologia di edifici ad essere dedicata al Social Housing. Lanazione.it - Clorofilla Film Festival. Proiezioni a "Qb" di cinque documentari Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riprendono ledel. Oggi alle 16 nella libreria QB di piazza della Palma a Grosseto,cortiche trattano temi come riuso, green cities, paesaggio post industriale. Si parte con "Dr. Vaje" di Carmelo Raneri che racconta di un filosofo-calzolaio che dona nuova vita a scarpe ormai logore. Con Trudo Vertical Forest invece andiamo ad Eindhoven, che prendendo ispirazione dal Bosco Verticale di Milano, rappresenta la prima torre di questa tipologia di edifici ad essere dedicata al Social Housing.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un film discreto per due grandi solisti - "Da qualche parte in Sicilia agli inizi degli anni 2000" recita l'incipit di "Iddu, l'ultimo padrino" recente film del duo di registi/sceneggiatori Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, in concorso all' ... (mymovies.it)