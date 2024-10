Cina: aumento ricavi Coca-Cola a lug-set, ribadita fiducia in mercato locale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Shanghai, 24 ott – (Xinhua) – The Coca-Cola Company ieri ha comunicato i risultati del terzo trimestre, con il fatturato che ha raggiunto gli 11,85 miliardi di dollari, superando le stime di 11,61 miliardi. Il reddito operativo dell’azienda ha raggiunto i 2,51 miliardi di dollari, e quello netto i 2,85 miliardi. Gli utili per azione comparabili sono aumentati del 5% a 0,77 dollari, superando le stime. “Le nostre attivita’ continuano a dimostrare la capacita’ di resilienza di fronte a un ambiente esterno dinamico”, ha dichiarato James Quincey, presidente e amministratore delegato di The Coca-Cola Company. In termini di categorie, le vendite di bibite gassate e del marchio Coca-Cola sono rimaste stabili. Romadailynews.it - Cina: aumento ricavi Coca-Cola a lug-set, ribadita fiducia in mercato locale Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Shanghai, 24 ott – (Xinhua) – TheCompany ieri ha comunicato i risultati del terzo trimestre, con il fatturato che ha raggiunto gli 11,85 miliardi di dollari, superando le stime di 11,61 miliardi. Il reddito operativo dell’azienda ha raggiunto i 2,51 miliardi di dollari, e quello netto i 2,85 miliardi. Gli utili per azione comparabili sono aumentati del 5% a 0,77 dollari, superando le stime. “Le nostre attivita’ continuano a dimostrare la capacita’ di resilienza di fronte a un ambiente esterno dinamico”, ha dichiarato James Quincey, presidente e amministratore delegato di TheCompany. In termini di categorie, le vendite di bibite gassate e del marchiosono rimaste stabili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : aumento ricavi Coca-Cola a lug-set - ribadita fiducia in mercato locale - (Xin) Agenzia Xinhua. La Coca-Cola zero zuccheri e’ cresciuta dell’11%, mentre il te’ ha registrato un incremento del 7%, grazie alla crescita in Asia-Pacifico, America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa. Quincey ha menzionato il potenziale di crescita del mercato cinese, ribadendo la fiducia a lungo termine dell’azienda nelle sue prospettive. (Romadailynews.it)

VIDEO – ADL celebra il matrimonio di Andrea D’Agostino - managing director di Coca Cola : le immagini - Un Aurelio De Laurentiis in vesti totalmente inedite, quello che abbiamo ammirato proprio in queste ore. E cosi il patron azzurro si è ritrovato in queste ore a fare addirittura da celebrante per un matrimonio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli. (Spazionapoli.it)

Accadde oggi : 13 ottobre - nasce la Coca Cola - Oggi è il compleanno della bevanda numero uno al mondo, amata dagli adulti e amica dei bambini: la Coca Cola. . realtà, fu inventata dal farmacista americano Stith Pemberton l’8 maggio dello stesso anno, come medicinale contro il mal di … Continua L'articolo Accadde oggi: 13 ottobre, nasce la Coca. (Fremondoweb.com)