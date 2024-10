Cecchettin: domani Turetta si farà interrogare 'per onorare Giulia' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Uno accanto all'altro. Per la prima volta, a quasi un anno dall'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ex fidanzato Filippo Turetta incrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della ventiduenne di Vigonovo (Padova) uccisa con 75 coltellate l'11 novembre scorso. domani, nell'aula della corte d'Assise di Venezia, risponderà a tutte le domande. Nessuna bugia promette, ma una confessione piena - come quella resa subito dopo l'arresto davanti al pm Andrea Petroni - "anche per onorare la memoria di Giulia". Per la prima volta il giovane, scappato in Germania dopo l'omicidio, arrestato e poi trasferito nel carcere di Verona, mostrerà il suo volto. Liberoquotidiano.it - Cecchettin: domani Turetta si farà interrogare 'per onorare Giulia' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Uno accanto all'altro. Per la prima volta, a quasi un anno dall'omicidio di, l'ex fidanzato Filippoincrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della ventiduenne di Vigonovo (Padova) uccisa con 75 coltellate l'11 novembre scorso., nell'aula della corte d'Assise di Venezia, risponderà a tutte le domande. Nessuna bugia promette, ma una confessione piena - come quella resa subito dopo l'arresto davanti al pm Andrea Petroni - "anche perla memoria di". Per la prima volta il giovane, scappato in Germania dopo l'omicidio, arrestato e poi trasferito nel carcere di Verona, mostrerà il suo volto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta domani in tribunale per il processo Cecchettin : verrà interrogato - Sono infatti appena due gli altri appuntamenti in programma: il 28 ottobre, che come quello di domani sarà dedicato alle dichiarazioni di Turetta, e il 3 dicembre, per le possibile repliche e il verdetto. Venezia, 24 ottobre 2024 – Filippo Turetta parteciperà alla seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin: per la prima volta il 22enne sarà presente di fronte ai giudici pubblicamente. (Ilrestodelcarlino.it)

Filippo Turetta domani in tribunale per il processo Cecchettin : verrà interrogato - Ho suggerito io di non esserci oggi”, aveva dichiarato Caruso a margine della prima udienza del 23 settembre. E’ indubbia una condanna, l’unica incognita è il riconoscimento della premeditazione: non impossibile, considerando i messaggi inviati alla vittima, le note ritrovate sul suo cellulare e gli strumenti per l’omicidio e la fuga già presenti in macchina. (Ilrestodelcarlino.it)

Filippo Turetta in Tribunale : «Si sottoporrà all'interrogatorio» domani nella seconda udienza del processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta sarà presente domani nell'aula dove si celebra il processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin e si sottoporrà all'interrogatorio. Confermata, dunque, la... (Ilgazzettino.it)