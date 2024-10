Liberoquotidiano.it - Capezzone inchioda Majorino: "Il democratico Sanchez spara sui migranti e voi davvero ci volete far credere che..." | Video

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il caso Albania fa ancora discutere, soprattutto dopo che il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento deiall'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Nonostante ciò, la maggioranza va avanti tra giudici e critiche. Giorgia Meloni fa bene ad insistere? Le politiche europee di accoglienza e rimpatrio non sono uniformi, ogni Paese ha la sua linea. La Germania, ad esempio, ha rimandato in Afghanistan 28 condannati. Di questo si discute a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità in onda tutti i giorni alle 20.30 su Rete 4 e condotto da Paolo Del Debbio.    Tra gli ospiti c'è Daniele, direttore editoriale di Libero, che non si capacità del perché gli altri Paesi d'Europa abbiano l'alt all'ingresso nei loro confini e invece solo in Italia si debba spalancare tutto.