Campionati mondiali di jujitsu, la Karma fit club vola in Grecia (Di giovedì 24 ottobre 2024) La società sportiva del palermitano "Karma Fit club" capitanata dal maestro Raffaele Liuzza si accinge ad affrontare l'evento più importante dell'anno per il mondo del jujitsu, i Campionati mondiali che si terranno dal 23 ottobre al 4 novembre ad Heraklion, in Grecia. "Siamo orgogliosi di avere Palermotoday.it - Campionati mondiali di jujitsu, la Karma fit club vola in Grecia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La società sportiva del palermitano "Fit" capitanata dal maestro Raffaele Liuzza si accinge ad affrontare l'evento più importante dell'anno per il mondo del, iche si terranno dal 23 ottobre al 4 novembre ad Heraklion, in. "Siamo orgogliosi di avere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sasha Mencaroni ai campionati mondiali Youth in Colorado - Terminati gli allenamenti Mencaroni domani volerà negli Stati Uniti. Un risultato importantissimo per l’allievo di Giulio Monselesan, che, dopo essersi finalmente sbloccato sui ring internazionali lo scorso giugno, aggiudicandosi la vittoria del prestigioso torneo Miroslav Petrovic a Kumonovo, Macedonia, ma anche il premio come miglior pugile della competizione, proverà l’assalto ad un podio ben più prestigioso. (Lanazione.it)

Atletica leggera : la Svezia trionfa nella prova cross country ai campionati mondiali master di Göteborg - Guardando al futuro, Carloni si propone di continuare a migliorare, gestendo un approccio bilanciato tra la competizione e la gioia di vivere l’esperienza atletica. Nonostante le avversità, la squadra ha dimostrato di sapersi adattare e competere con le forze svedesi, già acclimatate alle condizioni locali. (Gaeta.it)

Scherma - Francesco Tiberi conquista la medaglia di bronzo ai campionati mondiali master - Grande soddisfazione Francesco Tiberi che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati mondiali master di scherma, attualmente in corso a Dubai. La quinta giornata della competizione è stata dedicata al fioretto maschile a squadre dove la squadra azzurra, composta da Lorenzo Persichetti... (Ternitoday.it)