Calenda a La7: "Giuli? Inadeguato, se si fa le canne lo capisco ma ce lo deve dire". E su Conte: "Non rinnova contratto a Grillo? Fa bene"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “, non perchè sceglie un capo di gabinetto o no, ma perchè fa una esposizione delle linee programmatiche dicendo cose incomprensibili. È andato alla Buchmesse di Francoforte, che è la più grande fiera europea di libri, a parlare della filosofia solare e della luce che si dissolve nel Mediterraneo. Allora, se si fa le, lo. Però ce lo. Se non si fa le, c’è un grossissimo problema di quello che dice e di come gli scappa fuori”. È il caustico commento del leader di Azione Carlo, ospite de L’aria che tira (La7), sul caso delle dimissioni di Francesco Spano, il capo gabinetto del ministro della Cultura, Alessandro. E aggiunge: “Un ministro non può stare in una sede dove rappresenta un settore che dà lavoro a 850mila persone in Italia e fare una figura ignobile come quella che ha fatto alla Buchmesse.