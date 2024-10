Calcio: Europa League, per Roma-Dinamo Kiev forfait per febbre di Mancini e Soulè (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Doppio forfait per la Roma di Ivan Juric per la sfida di Europa League con la Dinamo Kiev che prenderà il via tra poco più di un'ora. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno del difensore Gianluca Mancini e dell'esterno d'attacco Matias Soulè, entrambi con la febbre sono rimasti a casa. Liberoquotidiano.it - Calcio: Europa League, per Roma-Dinamo Kiev forfait per febbre di Mancini e Soulè Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ott. (Adnkronos) - Doppioper ladi Ivan Juric per la sfida dicon lache prenderà il via tra poco più di un'ora. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno del difensore Gianlucae dell'esterno d'attacco Matias, entrambi con lasono rimasti a casa.

Roma-Dinamo Kiev (Europa League - 24-10-2024 ore 18 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - diretta TV. Juric è già con le spalle al muro - La classifica della Roma nel nuovo girone unico dell’Europa League è già deficitaria e i giallorossi devono fare i conti con una partenza inferiore alle aspettative. Se l’1-1 contro l’Athletic Bilbao si poteva considerare accettabile visto il livello dell’avversaria, la sconfitta 1-0 sul campo dell’Elfsborg ha evidenziato le difficoltà di una squadra alle prese con […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Europa League - stasera scendono in campo Roma e Lazio - Ma a prescindere da chi è seduto qui”, “certi errori che abbiamo visto non sono più accettabili“, ha detto il tecnico Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia. ?? ??’? ???????? ?#TwenteLazio#UEL#CMonEagles ? pic. “Qui c’è tutto per lavorare bene e per migliorare, dal mio punto di visto ci sono tante cose buone ma dobbiamo cambiare registro nella mentalità. (Lapresse.it)

Roma Dinamo Kiev streaming e diretta tv : dove vedere la partita di Europa League - Roma Dinamo Kiev streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League ROMA DINAMO KIEV STREAMING TV – Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 18,45 Roma e Dinamo Kiev scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2024-2025. (Tpi.it)