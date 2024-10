Burioni e il dietrofront dopo attacco alla professoressa Muller: "Mai detto che è no vax, brava ricercatrice, l'avrei promossa anch'io” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roberto Burioni ha fatto dietrofront rispetto alle accuse rivolte all'endocrinologa e professoressa della Statale di Milano, Ilaria Muller, dichiarando di non aver mai detto che “la Muller è una no vax” e che “l'avrebbe promossa” al suo incarico anche lui La "virostar” Roberto Burioni ha fatt Ilgiornaleditalia.it - Burioni e il dietrofront dopo attacco alla professoressa Muller: "Mai detto che è no vax, brava ricercatrice, l'avrei promossa anch'io” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Robertoha fattorispetto alle accuse rivolte all'endocrinologa edella Statale di Milano, Ilaria, dichiarando di non aver maiche “laè una no vax” e che “l'avrebbe” al suo incaricoe lui La "virostar” Robertoha fatt

