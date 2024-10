Burioni contro un’endocrinologa della Statale: "No vax in cattedra" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un post, "poi rimosso", pubblicato su un social nel "terzo tristissimo anniversario del fu (per ora, e mi auguro per sempre) Green Pass", con "uno schemino" che confronta asserzioni attribuite a "propaganda politica ed esperti mainstream", a "controinformazione e medici sospesi" e autoproclamate "evidenze". "Una tonnellata di bestialità che denotano una ignoranza immensa e una somaraggine degna del più fanatico novax", commenta Roberto Burioni, il virologo del San Raffaele che è partito all’attacco di Ilaria Muller, endocrinologa del Policlinico di Milano e, da quest’anno, professoressa associata alla Statale. Ilgiorno.it - Burioni contro un’endocrinologa della Statale: "No vax in cattedra" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un post, "poi rimosso", pubblicato su un social nel "terzo tristissimo anniversario del fu (per ora, e mi auguro per sempre) Green Pass", con "uno schemino" che confronta asserzioni attribuite a "propaganda politica ed esperti mainstream", a "informazione e medici sospesi" e autoproclamate "evidenze". "Una tonnellata di bestialità che denotano una ignoranza immensa e una somaraggine degna del più fanatico novax", commenta Roberto, il virologo del San Raffaele che è partito all’attacco di Ilaria Muller, endocrinologa del Policlinico di Milano e, da quest’anno, professoressa associata alla

