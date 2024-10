Breaking Bad Habits: Walter White torna in un video, ma è per una campagna elettorale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il governatore del New Mexico, Michelle Lujan Grisham, ha annunciato una particolare collaborazione con Bryan Cranston (Walter White in Breaking Bad), per contribuire a ridurre i rifiuti. Durante la conferenza al Jean Cocteau Cinema di Santa Fe sono stati presentati due spot diretti da Vince Gilligan, il creatore di una delle serie tv più amate degli ultimi tempi. Gli spot sono molto brevi, durano solo 15 e 30 secondi l’uno. Ritraggono un esasperato Walter White che cammina sotto il sole del deserto, raccogliendo spazzatura e gettandola con rabbia in un grosso bidone. Ogni spot finisce con l’attore che lancia un chiaro messaggio a denti stretti, stritolando il classico bicchiere che siamo abituati a vedere nelle produzioni d’oltreoceano. Screenworld.it - Breaking Bad Habits: Walter White torna in un video, ma è per una campagna elettorale Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il governatore del New Mexico, Michelle Lujan Grisham, ha annunciato una particolare collaborazione con Bryan Cranston (inBad), per contribuire a ridurre i rifiuti. Durante la conferenza al Jean Cocteau Cinema di Santa Fe sono stati presentati due spot diretti da Vince Gilligan, il creatore di una delle serie tv più amate degli ultimi tempi. Gli spot sono molto brevi, durano solo 15 e 30 secondi l’uno. Ritraggono un esasperatoche cammina sotto il sole del deserto, raccogliendo spazzatura e gettandola con rabbia in un grosso bidone. Ogni spot finisce con l’attore che lancia un chiaro messaggio a denti stretti, stritolando il classico bicchiere che siamo abituati a vedere nelle produzioni d’oltreoceano.

