Borsa | Hong Kong negativa apre a -09%

Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,9% (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Borsa di Hong Kong apre la seduta di oggi in territorio negativo: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un calo dello 0,9%, a 20.576,05 punti. Il Composite di Shanghai scende dello 0,45% a quota 3.287,82, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,55% scivolando a 1.945,82. Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,9% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladila seduta di oggi in territorio negativo: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un calo dello 0,9%, a 20.576,05 punti. Il Composite di Shanghai scende dello 0,45% a quota 3.287,82, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,55% scivolando a 1.945,82.

