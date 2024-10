Bianca Guaccero, Casa Di Lusso: Ecco Dove Vive! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scopri com’è la Casa di Bianca Guaccero a Milano, Dove Vive con la figlia Alice. Eleganza, colori vivaci e dettagli unici rendono la sua dimora un luogo accogliente e affascinante. Bianca Guaccero: Uno sguardo alla sua Casa a Milano Bianca Guaccero, nota conduttrice e attrice, ha fatto molta strada dalla sua amata Puglia. Nata a Bitonto nel 1981, per seguire il suo sogno di diventare attrice si è trasferita a Roma, Dove ha vissuto a lungo. Oggi, artista poliedrica che spazia tra televisione, cinema e musica, Bianca ha scelto Milano come sua nuova Casa. È qui che Vive con la figlia Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella, e il loro adorabile barboncino. La sua abitazione, pur non essendo situata in una zona specificata del capoluogo lombardo, è stata mostrata in alcuni scorci sui social, rivelando un mix di sobrietà e vivacità negli interni. Uominiedonnenews.it - Bianca Guaccero, Casa Di Lusso: Ecco Dove Vive! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scopri com’è ladia Milano,con la figlia Alice. Eleganza, colori vivaci e dettagli unici rendono la sua dimora un luogo accogliente e affascinante.: Uno sguardo alla suaa Milano, nota conduttrice e attrice, ha fatto molta strada dalla sua amata Puglia. Nata a Bitonto nel 1981, per seguire il suo sogno di diventare attrice si è trasferita a Roma,ha vissuto a lungo. Oggi, artista poliedrica che spazia tra televisione, cinema e musica,ha scelto Milano come sua nuova. È qui checon la figlia Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella, e il loro adorabile barboncino. La sua abitazione, pur non essendo situata in una zona specificata del capoluogo lombardo, è stata mostrata in alcuni scorci sui social, rivelando un mix di sobrietà e vivacità negli interni.

