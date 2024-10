Amica.it - Beatrice di York incinta all’evento con Amelia ed Eliza Spencer

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono amiche da sempre: la principessae le nipoti della compianta principessa Diana,ed, hanno un legame speciale. GUARDA LE FOTO Il tifo didi, i 32 anni delle gemelle, Mary di Danimarca in vacanza: il recap della settimana royal in foto La principessaall’evento di Nicky Hilton con le nipoti di Diana Le gemelle identiche, nate nel 1992, sono figlie del conte Charles, fratello di Lady Diana. Con la principessa, 38, hanno preso parte a un evento dell’amica comune Nicky Hilton, che ha collaborato con il brand Rebecca Vallance alla creazione di una collezione di moda che celebra le festività . Una capsule collection tutta paillettes, velluto e luccichii, che strizza l’occhio al Natale e ai party per la fine dell’anno.