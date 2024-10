Bayern Monaco, giornali durissimi: «Vergognoso e allarmante» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il pesante ko del Bayern Monaco contro il Barcellona ha scatenato le critiche della stampa tedesca Abituati a vincere sempre questa partita nella storia recente, questa volta il Bayern Monaco si è arreso al Barcellona con il pesante punteggio di 4-1 in Champions League. La stampa tedesca ha preso malissimo questa sconfitta, come si può Calcionews24.com - Bayern Monaco, giornali durissimi: «Vergognoso e allarmante» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il pesante ko delcontro il Barcellona ha scatenato le critiche della stampa tedesca Abituati a vincere sempre questa partita nella storia recente, questa volta ilsi è arreso al Barcellona con il pesante punteggio di 4-1 in Champions League. La stampa tedesca ha preso malissimo questa sconfitta, come si può

Bayern Monaco - Kompany : “Risultato pesante - abbiamo dato tutto” - “Abbiamo sicuramente dato il 100% oggi, ma il nostro 100% non è stato abbastanza. All’inizio del secondo tempo ho provato a cambiare qualcosa, ma non siamo riusciti a rientrare. The post Bayern Monaco, Kompany: “Risultato pesante, abbiamo dato tutto” appeared first on SportFace. Nel secondo tempo siamo stati inferiori, soprattutto nei momenti chiave del match. (Sportface.it)

Highlights e gol Barcellona-Bayern Monaco - Champions League 2024/2025 (VIDEO) - The post Highlights e gol Barcellona-Bayern Monaco, Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Gol dell’ex di Lewandowski e ai bavaresi non basta il gol dell’1-1 di Harry Kane, che ha illuso per pochi minuti gli ospiti. Il Barcellona domina il Bayern Monaco nella terza giornata di Champions League 2024/2025. (Sportface.it)

Champions League 2024/2025 - il City travolge anche lo Sparta Praga - Barcellona show sul Bayern Monaco - Tutto molto più facile per il Manchester City di Guardiola, che all’Etihad Stadium mette a segno un’altra goleada con il 5-0 ai danni dello Sparta Praga. Dopo il Real, i francesi battono incredibilmente anche i Colchoneros ma fa discutere il rigore assegnato dall’italiano Guida agli ospiti e poi trasformato da David al 74?. (Sportface.it)