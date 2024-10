Bart Bonacina di Don Matteo: chi è Francesco Baffo, l’attore che interpreta il bambino down (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una giovanissima new entry, arriva il bambino Bart di Don Matteo 14 Tra le new entry nel cast di Don Matteo 14 c’è Bart, un bambino che entrerà nella vita di Don Massimo, il parroco di Spoleto interpretato da Raoul Bova. La serie tv di Rai 1 ha avuto già precedenti illustri per quanto riguarda i giovanissimi attori. I bambini sono sempre stati al centro della fiction prodotta da Lux Vide. Sarà proprio Bart il bambino protagonista della quattordicesima stagione. Scopriamo qualcosa di più su questo nuovo personaggio e chi è l’attore che interpreta Bart. Bart Bonacina di Don Matteo 14 e il rapporto paterno con Don Massimo Bart Bonacina di Don Matteo è ritratto come un bambino che ha vissuto una vita appartata in campagna con suo padre, un apicoltore, che è stato vittima di un attacco. Sarà Don Massimo ad avvicinarsi a lui, stringendo un’amicizia paterna. Piperspettacoloitaliano.it - Bart Bonacina di Don Matteo: chi è Francesco Baffo, l’attore che interpreta il bambino down Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una giovanissima new entry, arriva ildi Don14 Tra le new entry nel cast di Don14 c’è, unche entrerà nella vita di Don Massimo, il parroco di Spoletoto da Raoul Bova. La serie tv di Rai 1 ha avuto già precedenti illustri per quanto riguarda i giovanissimi attori. I bambini sono sempre stati al centro della fiction prodotta da Lux Vide. Sarà proprioilprotagonista della quattordicesima stagione. Scopriamo qualcosa di più su questo nuovo personaggio e chi èchedi Don14 e il rapporto paterno con Don Massimodi Donè ritratto come unche ha vissuto una vita appartata in campagna con suo padre, un apicoltore, che è stato vittima di un attacco. Sarà Don Massimo ad avvicinarsi a lui, stringendo un’amicizia paterna.

