Baby Gang al via il The End of the World European Tour i biglietti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Parte domani con la data zero a L’Aquila il The End of thediè tornato sotto i riflettori per la sua musica con l’album L’Angelo del Male, entrato al #1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk e certificato Oro, alimentando sempre più la voglia dei fan di vederlo live e vivere finalmente in prima persona l’intensità dei suoi brani che hanno raggiunto i 2 miliardi di streaming su Spotify. Imperdibile anteprima delnei club europei The End of thesarà quella di domani, venerdì 25 ottobre, al Circo Momo de L’Aquila, il primo vero concerto della carriera di, finalmente libero di dedicarsi alla sua musica e ai suoi fan, portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l’idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità.